Dijlestad dooft komend weekend lichten voor Earth Hour

Cohousing­pro­ject is keuze van hun leven: “Voormalige kerk wordt activitei­ten­ruim­te”

Gumm, het eerste cohousingproject van Mechelen, heeft zaterdag feestelijk de deuren geopend voor sympathisanten en de buurt. 24 gezinnen wonen er samen in de voormalige school in de Kerkhoflei. “De volgende grote uitdaging is het volledig in orde brengen van de voormalige kerk voor eigen én buurtactiviteiten.”