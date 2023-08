Dijlepad tussen Muizen en Rijmenam afgesloten voor asfalteringswerken: “Asfalt is hier de enige mogelijke verharding”

MS-patiënte krijgt dreigmail om gemeente niet meer lastig te vallen: “We hebben op feestje gezien dat je eigenlijk geen rolstoel van overheid nodig hebt”

“Tijdens uw feestje hebben we opgemerkt dat u zelfs zonder hulpmiddelen rechtop kan staan. Deze informatie kan relevant zijn voor de Federale Overheidsdienst, dus denk daar even over na.” MS-patiënte Sabrina De Clercq (42) uit Mechelen heeft een anonieme dreigmail ontvangen met de boodschap dat ze moet stoppen “de gemeente lastig te vallen” nadat ze opkwam voor de belangen van personen met een beperking. “Is het omdat ik me zo kritisch uitlaat over de Nieuwe Vesten dat ik nu zo word aangepakt?”