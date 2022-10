Dievenbende riskeert celstraffen tot 37 maanden voor metaaldiefstal aan spoorwegnet: “Het is een plaag en kon tot zeer gevaarlijke situaties leiden”

De bende was actief vanaf 2018. Volgens het parket ging het om een rondtrekkende dievenbende uit Roemenië die actief was over het ganse land. “En eens in België werd ons land ook vaak gebruikt als uitvalsbasis voor het plegen van diefstallen in buurlanden”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. De aanklager stelde ook vast dat de bende in drie fases opereerde. Zo viseerden ze in eerste instantie de autobanden- of velgen van Mercedesvoertuigen. Er werd zo een buit gemaakt van ruim 55.000 euro.