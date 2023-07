Dieven stelen vloertegels bij bedrijf

Hulpdien­sten rukken uit voor vergeten pot op het kookvuur

De brandweer is dinsdagavond moeten uitrukken naar de Nekkerspoelstraat in Mechelen. De hulpdiensten kregen even voor 22.00 uur een melding binnen van een woningbrand. De brandweer kwam ter plaatse en stelde vast dat een vergeten koolpot op het vuur voor rook had gezorgd. De schade bleef zeer beperkt. De brandweer moest de woning wel even ventileren. Bij de brand raakte niemand gewond. Door de brand en de interventie van de hulpdiensten was de Nekkerspoelstraat deels afgesloten voor het verkeer. Het verkeer kon er enkel beurtelings langs.