Dieven stelen juwelen en geld bij woninginbraak

Regio Rivierenland Van een driedubbe­le portie luister­lied­jes tot lentekleur­tjes shoppen: dit zijn onze weekend­tips

Geen inspiratie voor dit weekend? Met deze vijf uittips voor de regio Rivierenland helpen we je graag op weg. Zo kan je genieten van kleinkunst in Mechelen, bulderen met comedy in Heist-op-den-Berg, je creatief uitleven met een lepel in Bornem en op zoek naar leuke retrospulletjes op verschillende locaties.

11 maart