Dieven stelen gereedschap uit bestelwagen

Mechelen Jonge vrouw (24) bestolen door gauwdief

Op het Koning Albertplein is een 24-jarige vrouw het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal. De dief ging ervandoor met een gsm-toestel en enkele identiteitsdocumenten. Op het moment van de diefstal was ze aan het wachten op het openbaar vervoer. Er is een onderzoek opgestart

20 juni