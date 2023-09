Dieven stelen gereedschap uit bestelwagen

Dit is de nieuwe leider van de katholieke kerk in ons land: Luc Terlinden (54) aangesteld tot nieuwe aartsbis­schop van Mechelen-Brus­sel

In Mechelen werd deze zondag de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel Luc Terlinden tot bisschop gewijd in de Sint-Romboutskathedraal. Hij wordt de nieuwe leider van de katholieke kerk in ons land, nadat zijn voorganger kardinaal Jozef De Kesel met emeritaat gaat.