Dieven aan de haal met spelconsole en geld

Mechelen Politie treft 38 flessen lachgas aan in garage: “Ze waren de flessen aan het inladen in een auto”

De politie van Mechelen-Willebroek heeft in de Eikestraat in Mechelen afgelopen weekend 38 flessen lachgas in beslag genomen. Twee mannen, een vader (55) en zijn zoon (18), waren deze aan het inladen in een wagen.

14 maart