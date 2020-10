Dieter Penninckx, FNG-manager en hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, blijft in cel: gerecht neemt aandelen in beslag

COMPETITIE­STOP - Greg Vanderidt en Rupel Boom vragen ook stopzet­ting van competitie in eerste amateur­klas­se: “Een onwaar­schijn­lij­ke beslissing”

1:46 Een monoloog was het bijna, maar er moest Rupel Boom-trainer Greg Vanderidt duidelijk wat van het hart dinsdagavond na de training. Aanleiding was de beslissing van Voetbal Vlaanderen om de competities in het amateurvoetbal stop te zetten. En in het geval van Vanderidt vooral de passage waaruit bleek dat eerste amateurklasse een uitzondering is op de regel en de Steenbakkers komend weekend gewoon de wei in moeten.