Dierenbescherming start crowdfunding voor 68 honden: “Heb begrip voor het baasje”

Mechelen/BooischotDierenbescherming Mechelen is met een crowdfunding gestart om geld in te zamelen voor de 68 honden die dinsdag in beslag werden genomen bij een fokker in Booischot . De medische verzorging van de dieren – donderdag passeerden ze een voor een bij een dierenarts – gecombineerd met training wordt geraamd op 15.000 euro. De werking kan rekenen op veel steun, wat niet gezegd kan worden van het baasje. De beheerder vraagt ook voor hem begrip. “Hij zag zijn dieren graag.”

Medewerkers van de Dierenbescherming trokken dinsdag naar Booischot om daar een paar honden op te halen van een cane corsokweker. Het werden er 68, vooral pups en jonge dieren. Meteen na bekendmaking door deze krant werd op sociale media opgeroepen om de werking te ondersteunen.

Het blijft niet bij woorden. Volgens beheerder Wendy Kerselaers stonden woensdag al de eerste giften op de rekening, maar wordt de werking aan de Slachthuislaan ook overstelpt door mensen die geld komen brengen of andere spullen als droogvoer. Intussen boden verschillende andere opvangen aan om dieren over te nemen.

Hartverwarmend

“Het is hartverwarmend hoeveel steun we krijgen. Het helpt ons enorm.” En dat is nodig ook. De opvang, verzorging en training van de niet-gesocialiseerde dieren kost handenvol. Een vraag die ze zichzelf stellen is of de opvang het wel financieel aankan.

Vandaar dat woensdag al snel werd opgeroepen om steunbijdragen te storten met vermelding ‘Gift 68 honden’. Donderdagavond volgde een echte inzamelactie in de vorm van een crowdfunding. Doel: 15.000 euro ophalen. Dat moet volstaan om de medische kosten te dekken en om elke hond twee uur gedragstraining te geven, maar dekt geen personeelskosten of voeding. Wie virtueel een hond adopteert, mag een naam kiezen.

Vechten voor eten

Enkele uren tevoren waren alle 68 honden onderzocht. Een voor een werden ze door medewerkers en vrijwilligers uit de hokken geplukt en tot bij een van de twee dierenartsen gedragen want een halsband kennen ze niet. Een zware klus, sommige dieren wegen tussen 20 en 30kg.

“Maar al bij al is het vrij vlot gegaan. In totaal vonden we vijf abcessen – de dieren moeten antibiotica krijgen – en een aantal dieren lijdt aan een oogontsteking. Twee hebben een manke poot. Veel dieren hadden littekens, waarschijnlijk omdat ze hebben moeten vechten voor eten.”

Al erger gezien

Verder telden de dierenartsen 22 cherry eyes, vergroeiingen aan de oogleden. Die moeten worden geopereerd. “Maar al bij al hebben we al veel erger gezien. De meeste dieren bleken ook gechipt en hun eerste vaccinatie te hebben gehad”, vertelt de beheerder.

Kerselaers vraagt dan ook begrip voor de fokker. “Hij wordt nu zwart gemaakt, maar hij heeft zijn best gedaan. Voor hetzelfde geld was hij vertrokken, maar in de plaats daarvan heeft hij aan de alarmbel getrokken en hulp ingeroepen.”

De man was depressief nadat zijn 83-jarige vader in oktober vorig jaar werd doodgebeten door een van zijn honden. “Sindsdien heeft hij geen hond meer verkocht, maar is geld blijven geven aan zijn honden. Hij zag zijn dieren graag, daar ben ik zeker van. Het is hem alleen boven het hoofd gegroeid.”

Adoptie

De Dierenbescherming krijgt intussen ook veel vragen van mensen die graag een Cane Corso willen adopteren, maar daar is het volgens de beheerder nog te vroeg voor. Ze vraagt om voorlopig geen contact meer om te nemen en om de website in de gaten te houden.

“Ze zijn heel sociaal, maar moeten medisch en gedragsmatig in orde zijn. We moeten toch minstens aan een leiband kunnen wandelen vooraleer we ze ter adoptie aanbieden”, aldus Kerselaers.

De crowdfunding vind je hier.