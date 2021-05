Dierenbescherming moet in één klap 68 honden meenemen bij fokker: “Dit is een financiële ramp voor ons”

Livios Ongewenste blikken weren? Met deze tuinafslui­tin­gen zorg je voor complete privacy

19 mei Je kan pas zorgeloos van je tuin genieten, als je er over de nodige privacy beschikt. Een tuinafsluiting is daarin de perfecte bondgenoot, want die geeft in één klap ook de uitstraling van je buitenomgeving een boost. Maar voor welke tuinafsluiting kies je best? En wanneer moet je een vergunning aanvragen? Bouwsite Livios zocht uit hoe je pottenkijkers stijlvol op afstand houdt.