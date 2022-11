Diefstal van pistachenootjes levert Roemenen effectieve celstraffen

De twee liepen in juni 2022 tegen de lamp. Dit nadat ze werden opgemerkt door de winkelbediende van supermarkt Lidl op het retailpark Malinas in Mechelen. Eén van de twee mannen kon meteen worden staande gehouden, de andere vluchtte weg. Hij kon even later worden aangetroffen op de parking. In zijn wagen werden nog andere gestolen goederen teruggevonden. Het ging om koffie, parfum, luchtverfrissers, shampoo en zonnecrème. Deze spullen bleken te zijn gestolen bij de supermarkt Albert Heijn. Het duo ontkende de feiten niet. Eén van hen is ook geen onbekende. Hij liep de afgelopen tien jaar al 39 veroordelingen in gans Europa op. Hun advocaten vroegen op zitting enige mildheid. Na beraad ging de rechtbank daar niet op in. De man met het zwaarste strafblad kreeg een effectieve celstraf opgelegd van 18 maanden, zijn kompaan kreeg een celstraf van 1 jaar effectief.