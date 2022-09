Diefstal uit woning via niet-slotvaste deur

TV STREAMING­TIP. ‘The Disappea­ran­ce Of: Natalee Holloway’: fatale ontmoeting met een Nederlan­der

De docureeks ‘The Disappearance Of: Natalee Holloway’ vertelt het verhaal van de Amerikaanse studente, die in 2005 verdween op Aruba. ‘The Disappearance Of Natalee Holloway’ volgt Dave, de vader van Natalee. Hij liet zijn dochter in 2012 wettelijk dood verklaren, maar heeft de zoektocht naar haar nooit gestaakt.

9 september