Dief steelt portefeuille uit wagen

Mechelen Wraak voor een boete? Duo kiepert flitsende vuilnisbak van de politie in Leuvense Vaart... terwijl agenten er staan te controle­ren

In Mechelen hebben twee mannen een flitsende vuilnisbak van de politie in de Leuvense Vaart gekieperd. De politie heeft een onderzoek geopend. Wat het duo heeft bezield, is nog niet duidelijk.

26 oktober