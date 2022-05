Dief steelt portefeuille uit geparkeerde bestelwagen

BASKETBAL BNXT-LEAGUE Domien Loubry en Kangoeroes Mechelen treffen Leuven in halve finales: “Nu is het om de prijzen te doen”

We beginnen eraan. Dinsdag gaan de halve finales van de play-offs van start. Kangoeroes neemt het in een ‘best of five’ op tegen Leuven Bears. Twee teams die dit seizoen de BNXT-League kleur gaven. Mechelen is voor het eerst in zijn bestaan doorgestoten naar de halve finale.

9 mei