Dief steelt gsm van 28-jarige

Mechelen Fietser botst met voetganger: Voetganger (61) loopt verwondin­gen op

In de Baroniestraat in Mechelen is een voetganger gewond geraakt bij een verkeersongeval. De voetganger, een 61-jarige vrouw raakte licht gewond. Ze werd aangereden door een fietser. De zestiger werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

8:20