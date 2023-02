Dief steelt gsm uit bestelwagen

Mechelen Ottertrot­ter en Speeldag keren niet terug: “Alle evenemen­ten moeten divers en kindvrien­de­lijk zijn”

Mechelen heeft vrijdag de evenementenkalender voor de komende twee jaar voorgesteld en daarin is geen plaats meer voor Ottertrotter en de Speeldag. “Het is een keuze om niet in hokjes te denken”, zegt voorzitter van Mechelen Feest Kristof Calvo. “Elk evenement moet divers en kindvriendelijk zijn.” Ook enkele nieuwkomers.

