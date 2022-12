Dief breekt in via raam

Sint-Katelijne-Waver HUIZEN­JACHT. Sint-Katelijne-Wa­ver: “Een grote gezinswo­ning op een rustige plek kost je 600.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale vastgoedmakelaar. Deze week: Sint-Katelijne-Waver, de groene gemeente op een boogscheut van Mechelen. “Het is hier aangenaam om te wonen, logisch dat de prijzen in opmars zijn.”

26 december