Dief besteelt vrouw (19) tijdens het sporten

Mechelen Jongetje (4) uit het water gehaald en gereani­meerd in recreatie­park De Nekker

In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is dinsdagmiddag een vierjarig jongetje uit Bonheiden gereanimeerd. Dat bevestigt de lokale politie van Mechelen-Willebroek.

5 oktober