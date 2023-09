“Die wonde... vreselijk om te zien”: Emma (23) en Jarne (22) boden eerste hulp aan man bij wie e-sigaret in broekzak ontplofte

De Nekker verlengt betalende toegang

Wil je vandaag woensdag verkoeling zoeken in de zwemvijver van De Nekker? Hou er dan rekening mee dat het provinciaal recreatiedomein de betalende toegang verlengd heeft omwille van het warme zomerweer. Zowel vandaag als komend weekend heb je een ticket nodig, hoewel het zomerseizoen eigenlijk afgelopen is. Bezoekers vanaf 12 dienen in het bezit te zijn van hun identiteitskaart.