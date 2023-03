Deur van woning geforceerd bij inbraakpoging

Voetbal derde nationale B Mattéo Dejonghe (18) zet Nijlen op weg naar cruciale zege tegen Witgoor (2-1): “Een belangrij­ke bonus”

Moéten winnen is een ding, het daadwerkelijk doen nog iets anders. Nijlen kon zich in volle degradatiestrijd geen puntenverlies veroorloven tegen Witgoor Sport en hoewel het niet zonder slag of stoot ging, slaagden de troepen van trainer Sam Vermeulen er in om de drie punten thuis te houden. De 2-1-eindstand stond aan de rust al op het bord en daarna was het voor de gehavende Nijlenaren een kwestie van een zenuwslopende tweede helft te overleven.