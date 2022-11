Deur van woning beschadigd bij inbraakpoging

De politie is een onderzoek opgestart naar een inbraakpoging in de Dageraadstraat in Mechelen. Volgen de politie raakte daarbij een deur beschadigd. “Maar het pand zelf werd niet betreden”, zegt Dirk Van de Sande, woordvoerder bij de politie van Mechelen-Willebroek. De dieven konden dus geen buit maken. Zij worden nu wel opgespoord. In de Aaklaan in Willebroek werd er volgens de politiezone ook nog geprobeerd om in te breken. Hier wilden de dieven de woning betreden via de achterkant. Ook hierbij raakte de deur beschadigd.