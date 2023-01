Deur van kelder geforceerd bij inbraakpoging

Mechelen Stopzet­ting Meta Mechelen leidt tot “Ma­kro-toestanden”: “Waren de klanten maar in het jaar gekomen”

Van een akelige nieuwjaarsboodschap gesproken. Het tiental medewerkers van Meta Mechelen kreeg op 2 januari te horen uit te moeten kijken naar een andere baan, want de winkel verdwijnt. En het is niet bepaald rustig afscheid nemen: de start van de uitverkoop was een complete overrompeling, met ‘Makro-toestanden’ tot gevolg.

10 januari