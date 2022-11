Deur beschadigd bij inbraakpoging

Mechelen Vechtpar­tij in café op Grote Markt, politie voert negen mensen naar commissari­aat: “Eventuele link met voetbalder­by wordt onderzocht”

In een café op de Grote Markt in Mechelen is zondagavond een vechtpartij uitgebroken. De politie kwam snel tussenbeide, negen mensen werden meegenomen naar het commissariaat. Een eventuele link met de stadsderby wordt verder onderzocht.

13 november