Dertigers krijgen het met elkaar aan de stok in supermarkt, één van hen haalt uit met een schaar

Wonen in een uniek concept? Dan is dit Durabrik-pro­ject in Muizen iets voor jou

Een combinatie van woningen en appartementen die gestapeld zijn gebouwd. Dat is waar Durabrik in de Lotelingstraat in Muizen volop mee bezig is. “Het is een uniek concept waarbij we een optimale wooncapaciteit op een beperkte oppervlakte creëren”, aldus Haaike Reygel en Yves Baluwé, die voor de projectontwikkelaar werken. Ontdek hier wat het project nog meer de moeite maakt.