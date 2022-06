Dertiger krijgt twee jaar cel voor invoer van cannabis

In mei 2021 liep de Jamaicaan tegen de lamp. Dit tijdens een politiecontrole. In het voertuig werd een duidelijke cannabisgeur opgemerkt. Hierop werd beslist om het voertuig verder te controleren. In de koffer van het voertuig werd cannabis aangetroffen. “2,4 kilogram in totaal”, luidde het vorige maand op zitting. De dertiger ontkende de feiten niet en gaf ze onmiddellijk toe.

Hij verklaarde dat hij de drugs had ingevoerd op vraag van een Nederlander uit Breda. Dit om een schuld af te lossen. Zo had hij naar eigen zeggen verschillende keren drugs op krediet aangekocht bij de Nederlander en was hij zo in de schulden beland. “Criminele feiten plegen om de schulden van andere criminele feiten te betalen, is zeer laakbaar”, zei de procureur vorige maand.