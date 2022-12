Dertiger aangehouden door onderzoeksrechter na zware vechtpartij in Mechels stadscentrum: “Slachtoffer werd meermaals op het hoofd getrapt”

MechelenDe onderzoeksrechter in Mechelen heeft een 39-jarige man aangehouden op verdenking van poging doodslag. Afgelopen weekend was hij betrokken bij een zware vechtpartij. Het slachtoffer verkeerde een lange tijd in kritieke toestand.

De vechtpartij vond plaats in de loop van vrijdag op zaterdag kort nadat er een ruzie was ontstaan voor het café ‘De Bovenstad’ langs de Steenweg in Mechelen. Die ruzie escaleerde al snel tot zware vechtpartij. Het slachtoffer, een 41-jarige man, werd daarbij tegen de grond gewerkt . Ondanks hij op de grond lag, bleef de verdachte slaan en stampen. “Het slachtoffer werd meermaals op het hoofd geraakt en kreeg ook stampen in het gezicht”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Kritieke toestand

Uiteindelijk stopte de agressor en werden de hulpdiensten verwittigd. Het 41-jarige slachtoffer was zwaar gewond. Zijn gezicht was bebloed, liep meerdere breuken op en had door de trappen op zijn hoof ook meerdere zwellingen opgelopen in zijn hersenen. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis. Daar werd hij na verzorging opgevangen op de dienst Intensieve Zorgen. “Inmiddels kon het slachtoffer wel al een korte verklaring afleggen”, aldus Aerts.

Snelle arrestatie

De politie van Mechelen-Willebroek startte na de vechtpartij een onderzoek op. Ook het parket werd ingelicht. Op basis van getuigenverklaringen, camerabeelden en verder onderzoek konden de Mechelse rechercheurs heel snel twee verdachten identificeren en arresteren. De twee mannen werd verhoord. “Daaruit is gebleken dat de 39-jarige man diegene was die het slachtoffer op het hoofd zou hebben getrapt”, besluit de parketwoordvoerder. “Na zijn verhoor werd hij aangehouden.”

Raadkamer

De 39-jarige man wordt nu verdacht van poging doodslag. Na zijn verhoor bij de onderzoeksrechter op zijn kantoor in het Mechelse gerechtshof werd de dertiger overgebracht naar de gevangenis in Mechelen. Nu vrijdag zal hij voor de raadkamer moeten verschijnen. Daar zal op zijn beurt worden beslist over een al dan niet verlengd verblijf in de gevangenis. De andere man die na de vechtpartij werd gearresteerd, mocht na zijn verhoor beschikken.

