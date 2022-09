Derdejaars Pitzemburg doen duurzaam vrijwilligerswerk

Het vak wordt georganiseerd in samenwerking met partners als Natuurpunt, Welcome in Mechelen en Foodsavers. Samen gaan ze aan de slag; de leerlingen zullen zich tijdens het jaar inzetten vrijwillig inzetten voor een van de organisaties.

Daarnaast zullen ze onder andere een podcast maken over duurzaamheid, op zoek gaan naar diversiteit in de meme-cultuur en een magazine maken over de democratie in een zelfgekozen land. De creatie van een kunstproject rond kobalt staat eveneens op het programma.