Den Brillenman lanceert project ‘Eyes For Mongolië’: “300 kinderen krijgen nieuwe bril”

Mechelen‘Eyes For Mongolië’, zo heet het nieuwe project van Koen ‘Den Brillenman Van Pottelbergh. “We reizen met onze organisatie ‘Eyes For The World’ naar Mongolië, waar we 300 kinderen gratis een bril kunnen schenken. De monturen zijn uitgerust met onze nieuwe ‘EyeSnap Technology’.”

Van Pottelbergh heeft een optiekzaak in de Befferstraat in Mechelen, maar is al veel langer – zo’n tien jaar – bezig met Eyes For The World. Zijn missie: wereldwijd mensen met zichtproblemen helpen. “We konden door de jaren heen al zo’n 350.000 kinderen wereldwijd aan een zelfcorrigerende bril helpen. Maar uit de reacties die we achteraf kregen, bleek dat heel wat kinderen het montuur dat we eerst gebruikten niet echt mooi vonden”, zegt Van Pottelbergh.

Volledig scherm Koen ‘Den Brillenman Van Pottelbergh stelt zijn nieuwe project ‘Eyes For Mongolië’ voor. © Marc Aerts

“Ook mensen die het financieel alles behalve breed hebben, verdienen een mooie bril. Daarom ontwierp ik een nieuw exemplaar, met de EyeSnap Technology. Dat is een eenvoudig systeem dat het gemakkelijker maakt om glazen met aangepaste sterkte in en uit een bril te klikken. Speciaal voor Mongolië maakten we nog enkele extra aanpassingen aan het montuur, want deze mensen hebben een groter gezicht dan gemiddeld en ook een andere vorm van neus. Ook met zulke zaken proberen we steeds rekening te houden.”

300 brillen

“Eén bril kost 20 euro, dankzij geldinzamelacties en sponsoring konden we 6.000 euro inzamelen. Dit betekent dat we in Mongolië aan 300 kinderen een nieuwe bril zullen kunnen schenken. Via de Mongoolse gemeenschap hier legden we al de nodige contacten, ter plekke zullen we verder begeleid en geholpen worden door een lokale dokter en oogarts.”

www.eyesfortheworld.be