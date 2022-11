Deelbibs zoeken stemmen voor award

Mechelen Mechelaars bidden voor slachtof­fers van de oorlog in Oekraïne

In de Mechelse Sint-Romboutskathedraal is een eucharistieviering doorgegaan van alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De mis ging door in zowel het Nederlands als het Oekraïens. Een vijftigtal personen woonden de eucharistieviering bij. Enkelen in hun originele klederdracht.

6 november