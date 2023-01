Deelbaar Mechelen verhuist zijn bibs “met een zekere emotie” naar Speecqvest

Mechelen Nieuwe CEO Protime begint jaar ambitieus: “Op zoek naar minstens 300 extra werknemers”

Protime is het nieuwe jaar gestart met een nieuwe CEO. Gille Sebrechts (29) neemt de fakkel over van oprichter Peter s’Jongers (53). De nieuwe baas van het Europese marktleider in workfoce management oplossingen toont zich ambitieus. “Protime moet dé referentie worden op het vlak van tijdregistratie over heel Europa”, zegt hij, en dat levert Mechelen honderden jobs op.

5:00