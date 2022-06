De Spreeuwen besluit schooljaar met geste voor goed doel

Brugge/Oostende/Gent/Sint-Pieters-Leeuw/Mechelen/Sint-Niklaas/Wijnegem Man en vrouw stelen luxeproduc­ten op bestelling bij Inno en Fnac: "Zelfs een broer bestelde voor Kerstmis een parfum”

Een 31-jarige vrouw en 26-jarige man uit La Louvière zijn in de Brugse rechtbank veroordeeld voor negen winkeldiefstallen in filialen van Inno en Fnac in gans Vlaanderen. M.D. en M.B. stalen in twee weken tijd tal van luxeproducten. En dat op bestelling.

29 juni