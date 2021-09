“De school is veel leuker met hond”: Maak kennis met Flor, de mascotte van basisschool Lyceum

Het is eens iets anders. Om tot in het kantoor van de directeur te komen, moeten we via een hondenpoortje en over een speeltje. Heremans begroet ons vriendelijk, Flor ronduit uitbundig. Té uitbundig, want even later vliegt hij in zijn ren in hetzelfde bureau. “Hij luistert best goed om nog zo jong te zijn, maar is nog wat onstuimig”, verklaart zijn baasje. De reu is dan ook nog maar negen maanden oud.