De Nekker vrij toegankelijk tijdens paasverlof, zwemvijvers zijn open

Drietal vlucht weg na inbraakpo­ging

In de Heisegemstraat in Mechelen hebben dieven geprobeerd om in te breken in een woning. De daders geraakten niet binnen. Zij vluchtten weg nadat de bewoonster was opgeschrikt door het lawaai en poolshoogte ging nemen. Een buit werd er dus niet gemaakt. Bij de inbraakpoging raakte wel de deur beschadigd.

10:30