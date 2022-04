De Lijn wijzigt dienstverlening Gandhi in aanloop naar opening Tangent

Mechelen Dieven stelen gereed­schap uit bestelwa­gens

Zowel in de Nijverheidstraat als in de Kattestraat hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. Deze stond geparkeerd langs de openbaar weg. Telkens gingen de dieven ervandoor met gereedschap. Volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek lieten de dieven geen inbraaksporen achter. Er is nu een onderzoek opgestart.

13 april