De Koer lost namen van tweede editie in juni: “Focus ligt op house en techno”

Voorwaarde­lij­ke celstraf­fen voor koppeltje dat samen drugs verkocht: “De vrouw verstopte de cocaïne in haar BH”

De rechter in Mechelen heeft een man en een vrouw schuldig bevonden aan drugshandel. Het koppeltje liep voorwaardelijke celstraffen op. De twee werden in 2021 opgepakt. Dit nadat een buurtbewoonster in de Sint-Jacobsstraat de politie had gebeld.