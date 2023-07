De Gouden Kooi wint ‘Travellers’ Choice’ award van TripAdvisor: “Belangrijk dat deze prijs van de klanten zelf komt”

“Sluipver­keer blijft hier toenemen”: Bonheiden instal­leert deze maand nog vijf nieuwe trajectcon­tro­les

Vijf nieuwe trajectcontroles moeten in Bonheiden een einde aan het toenemende sluipverkeer maken. De gemeente ziet zo de nieuwe fase van zijn mobiliteitsplan in werking gaan. Later zullen nog meer trajectcontroles volgen. Ontdek hier waar ze zullen komen.