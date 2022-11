“De cirkel is bijna rond”: Herinrichting Vesten gaat volgende week laatste fase in

MechelenDe werkzaamheden op de Tinellaan lopen op hun einde dus kunnen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Stad Mechelen volgende week starten met de zesde en laatste fase: de Zwartzustersvest. De start gaat gepaard met de invoering van ‘knips’ in de wijk Caputsteen en eenrichtingsverkeer in het centrum.

De werken op de Olivetenvest en Guido Gezellelaan werden vorige week afgerond, dit weekend eindigen de werkzaamheden op de Tinellaan. Dat betekent dat vanaf maandag 14 november ook op dit gedeelte van de Vesten de nieuwe verkeerssituatie geldt.

De Tinellaan is dan de enige plek op de vernieuwde Vesten waar niet-lokaal verkeer in uurwijzerzin mag rijden. Het kan doorrijden van de Antwerpsepoort tot de Liersepoort, waar het richting Grote Markt of Liersesteenweg kan.

Rechtdoor kan niet. Net na de Merodestraat komt er op de Vesten een verkeersknip. Woningen op de Zwartzustersvest zijn bereikbaar via de Stompaertshoek.

Het fietspad langs de Afleidingsdijle verdwijnt. Fietsers kunnen de fietsstraat Frans Halsvest en Keldermansvest gebruiken of het dubbelrichtingsfietspad aan de binnenkant van de Vesten.

Zwartzustersvest

De herinrichting van de Zwartzustersvest gebeurt tussen 14 november en vermoedelijk 16 december. “De cirkel is bijna rond nu we de laatste fase ingaan. Bij de start van de werken wordt de Zwartzustersvest meteen eenrichtingsverkeer”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Fietsers volgen een omleiding via de Frans Halsvest. Oversteken aan de Merodestraat blijft mogelijk. Autoverkeer kan de stad tijdelijk niet inrijden via de Liersesteenweg en volgt een omleiding via de Eikestraat en Antwerpsesteenweg.

De fietsoversteken aan de Voochtstraat en over de N15 en Nekkerspoelstraat verdwijnen op het kruispunt Nekkerspoel verdwijnen. Ook hier kan het autoverkeer tijdelijk de stad niet inrijden vanuit de Nekkerspoelstraat en volgt het een omleiding via de N15.

Schepen van Openbare werken Patrick Princen: “Dit kruispunt is het meest complexe verkeersknooppunt op de Vesten. De herinrichting biedt ons de kans om dit veiliger en leesbaarder te maken. In functie van de definitieve herinrichting bekijken we samen met AWV wel hoe we de doorstroming en veiligheid voor de voetgangers en fietsers nog kunnen verbeteren met bijvoorbeeld ruimere opstelstroken.”

Sluipverkeer

Om sluipverkeer tegen te gaan ten gevolge van de enkelrichting op de Zwartzustersvest, komen er meteen maatregelen in de omliggende wijken. In de binnenstad komt op de as Keizerstraat - Veemarkt - Biest eenrichtingsverkeer naar de Frederik de Merodestraat. De stad uitrijden gebeurt dan via de Frederik de Merodestraat. In de Keizerstraat kan je de stad alleen nog inrijden. Bussen blijven er wel in twee richtingen rijden.

Op maandag 14 november worden ook de vier gecontesteerde verkeersknips in de wijk Caputsteen (zie kaartje) ingevoerd om te verhinderen dat autoverkeer door de wijk van de Liersesteenweg naar de Grote Nieuwedijkstraat en Nekkerspoelstraat rijdt of omgekeerd. Verkeer moet dan via de R6.

Meer info op www.denieuwevesten.be. De stad raadt aan voor verkeersnavigatie Waze te gebruiken omdat dit up-to-date informatie bevat.

Volledig scherm Kaartje met verkeerswijzigingen in de wijk Nekkerspoel en het stadscentrum ten gevolge van de herinrichting van de Zwartzustersvest. © Stad Mechelen

