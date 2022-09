De Beemden scoort met ‘Breng je sportclub naar school’-actie

Mechelen Chauffeur onder invloed van drugs rijdt rond met vervallen rijbewijs na eerdere veroorde­ling door politie­rech­ter

De politie van Mechelen-Willebroek heeft een autobestuurder uit het verkeer gehaald die onder invloed was van drugs én bovendien ook nog eens niet over een geldig rijbewijs beschikte. De wagen van de chauffeur werd in beslag genomen.

27 september