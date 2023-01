Damiaanactie levert 3.200 euro op: “Iemand had zelfs een enveloppe op de deur geplakt"

“Het opgehaalde bedrag ligt iets hoger dan drie jaar geleden, de laatste keer dat de omhaling werd georganiseerd. Twee zaken vielen ons op. De mensen uit Muizen blijven de Damiaanactie erkennen en omarmen. Velen komen spontaan met geld naar de voordeur. Op één voordeur was zelfs een enveloppe geplakt met vermelding ‘Damiaanactie’ en daarin een bedrag van 50 euro. Ten tweede hebben steeds meer mensen weinig of geen cash in huis en vroegen ze te betalen met payconiq bijvoorbeeld. Dit systeem werd nog niet toegepast door ons, maar we gaan nadenken hoe we hiermee in de toekomst mee kunnen omgaan.”