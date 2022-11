Dagziekenhuis oncologie AZ Sint-Maarten creëert extra plaatsen: “Want aantal patiënten met kanker neemt steeds toe”

voetbal eerste provinciale Nourdine Benali en promoven­dus Sporting Tisselt alleen op kop na zege tegen Mariekerke-Branst (2-0): “Met elke zege neemt de druk af”

Het sprookje van Sporting Tisselt duurt voort. Na het puntenverlies van Berg en Dal zaterdagavond profiteerden de troepen van Frank Staes optimaal door Mariekerke-Branst te kloppen met 2-0 en de koppositie in het klassement over te nemen. Volgend weekend kan de promovendus, die voor het eerst in de clubgeschiedenis op dit niveau aan de leiding gaat, ook de eerste periodetitel pakken. Voetballen op een wolk.

30 oktober