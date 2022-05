Cultuurcentrum trekt lessen uit corona: gespreide ticketverkoop en witruimte

De seizoensbrochure was traditioneel een stevig boek met vaak een pagina per voorstelling. Dan viel er deze week een veel kleiner boekje bij de CCM-fans in de bus, met soms acht voorstellingen op een A5’je. Duurzaam, maar dat is niet de enige reden. Het heeft vooral te maken met een nieuwe manier van communiceren.

“De voorbije twee seizoenen moesten er door corona vaak lastminutewijzigingen in het programma gebeuren, waardoor online communicatie des te belangrijker werd. De digitale evolutie nemen we mee naar het post-coronatijdperk”, legt Siffer uit.

Niet alles in een keer

Het boekje is niet alleen compacter, er staan ook minder voorstellingen in. En een voorstelling is voor de start van de ticketverkoop – een show van Philippe Geubels – al uitverkocht omdat die kaartjes eerder al werden vrijgegeven.

“We zorgen nog steeds voor een gedrukte brochure aan het begin van het seizoen, maar zullen bepaalde voorstellingen en evenementen pas later op het jaar via andere communicatiekanalen lossen. Cultuur bloeit in Mechelen en dat kan alleen maar door te blijven vernieuwen en ruimte te laten voor spontane ideeën”, zegt Siffer.

Schepen Björn Siffer (tweede van rechts) met programmatoren Brendan Burny, Anne Van de Voorde en Lies Timperman met de nieuwe seizoensbrochures.

Het is ook een trend in het cultuurlandschap om meer ‘witruimte’ te laten in de kalender. “Daarnaast spreidt het publiek zijn tickets liever en koopt het die bij voorkeur niet allemaal in een keer. Ook daarom geven we niet alles in een keer prijs.”

Klappen

Maar de makers verzekeren dat het programma daarom niet minder ontroerend, confronterend of komisch is dan voorgaande seizoenen. “We hebben klappen gekregen, maar bedoeling is opnieuw aan te knopen met de 30.000 bezoekers van voor de coronapandemie.”

Dat is niet altijd gemakkelijk. “Als Cultuurcentrum moet je je publiek opnieuw verdienen. Er zijn er die de programmatie heel erg hebben gemist, andere hebben andere vrijetijdsbestedingen ontdekt. Maar we merken de laatste twee maanden dat de interesse er is.”

Seizoensbrochure 2022-2023 van Cultuurcentrum Mechelen.

Mix

De ticketverkoop start op zondag 5 juni, zowel online (goed voor 80 procent van de verkoop) als aan de balie van UiT in Mechelen. Bezoekers mogen zich verwachten aan een gevarieerd programma met familievoorstellingen, theater, circus, muziek en humor.

“We hechten veel belang aan een gezonde mix tussen gevestigde waarden en aanstormend talent, tussen populaire genres en niches die kwetsbaar zijn. Ons Cultuurcentrum heeft als opdracht om cultuur laagdrempelig te houden, maar ook nieuwe terreinen te verkennen.”

Op het programma bekende namen als The Dublin Legends, Ozark Henry, Kamal Kharmach, Peter De Graef en Hugo Mathyssen, maar ook opvallend veel Mechelaars zoals Ikraaan, Thomas Smith, Arno Moens en Collectif Malunés. Het volledige programma ontdekken kan hier.