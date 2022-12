Cultuurcafé de KUUB en stad Mechelen vernieuwen samenwerking: “Doen er graag nog vele jaren bij”

MechelenHet Mechelse Cultuurcafé de KUUB en stad Mechelen verlengen hun samenwerking voor minstens zes jaar. “De gouden kubus is niet meer weg te denken van het Cultuurplein, we gaan daarom graag verder met brouwerij Het Anker en uitbaters Jajako”, zegt schepen Björn Siffer.

De KUUB opende de deuren in september 2016, zes jaar later is het cultuurcafé een begrip in Mechelen. “Van bij de start was het doel om van de KUUB een plek te maken waar je naast iets lekkers ook kan genieten van poëzie, debatten, muziek, feestjes en meer. De voorbije jaren hebben brouwerij Het Anker en de uitbaters van de KUUB dat doel meer dan behaald.”

Enige kandidaat

Stad Mechelen schreef in augustus, na zes jaar, een nieuwe concessie uit en brouwerij Het Anker diende als enige kandidaat een dossier in. De uitbating zal ook de komende jaren opnieuw door Jajako gebeuren. Aan de overeenkomst is niets gewijzigd, de concessievergoeding wordt opgetrokken van 781 naar 1653 euro.

Vernieuwing Cultuurplein

“We zijn heel blij met deze erkenning vanuit stad Mechelen, en ook tevreden dat we ons werk kunnen verderzetten. Ook voor ons is de KUUB geworden wat we hadden gehoopt”, zeggen Jasper Benn van Jajako en William Leclef van Brouwerij het Anker. “Er staan de komende heel wat werken op de planning, met de vernieuwing van het Cultuurplein en de uitbreiding van het deeltijds kunstonderwijs. We hopen dat dit alles voor nog meer leven in de brouwerij zal zorgen. Wij zijn dat alvast van plan!”

Volledig scherm Bjorn Siffer, Jasper Benn, Jasper Meysmans, Koen Ver Donck en William Leclef bij de Kuub in Mechelen © David Legreve

