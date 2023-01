Crowdfunding voor slachtoffers van woningbrand in Muizen: “Verzekeringen dekken niet alles”

De woning liep veel rook- maar vooral waterschade op en werd voor minstens zes maanden onbewoonbaar verklaard. De crowdfunding, een initiatief van Michel Van Laere, had als doel om 7.500 euro bij elkaar te krijgen, maar dat bedrag werd binnen de 16 uur al bereikt. Ondertussen zit men dicht bij de 8.000 euro. “Hilde en Hedwig hadden het huis net met hun spaarcentjes gerenoveerd. Al die werken zijn helemaal te herdoen. En de brand is een stevige klap. Ook op zoek gaan naar een tijdelijke plek is niet evident”, klinkt het. “Gelukkig zijn er de verzekeringen. Dat klopt. Maar toch dekken die niet alles en zijn er kosten die niemand vergoedt. Dat jaagt hen nu al op meer onvoorziene kosten dan gedacht. En veel financiële ruimte is er niet meer. Om ook de mentale draagkracht van het koppel te ondersteunen, starten we een crowdfunding. Graag willen we 7.500 euro verzamelen om tijdelijke verblijfs- en andere onverwachte kosten te dekken en wat financiële ademruimte te geven.”