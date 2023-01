Crowdfunding voor slachtoffers van woningbrand in Muizen: “Niet alleen de financiële steun maar ook de vele woorden geven ons extra kracht”

De woning liep veel rook- maar vooral waterschade op en werd voor minstens zes maanden onbewoonbaar verklaard. De crowdfunding, een initiatief van vriend en buurman Michel Van Laere, zat binnen de 16 uur al kort bij de 8.000 euro. “Hilde en Hedwig hadden het huis net met hun spaarcentjes gerenoveerd. Al die werken zijn helemaal te herdoen. En de brand is een stevige klap. Ook op zoek gaan naar een tijdelijke plek is niet evident”, klinkt het. “Gelukkig zijn er de verzekeringen. Dat klopt. Maar toch dekken die niet alles en zijn er kosten die niemand vergoedt. Dat jaagt hen nu al op meer onvoorziene kosten dan gedacht. En veel financiële ruimte is er niet meer. Om ook de mentale draagkracht van het koppel te ondersteunen, starten we een crowdfunding om tijdelijke verblijfs- en andere onverwachte kosten te dekken en wat financiële ademruimte te geven. Dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan.”

Dankbaar

Ondertussen verblijven Hedwig en Hilde in een gemeubeld huurappartement. Het koppel wil iedereen bedanken voor de steun. “De laatste weken boden mensen spontaan meubels en spullen aan, waar we zeer dankbaar voor zijn, maar op dat gebied zitten we goed. Het belangrijkste is dat we onze woonst opnieuw in orde kunnen krijgen. We hebben acht jaar lang hard verbouwd en nu moeten we terug van nul beginnen”, reageert Hilde. “Wanneer we de heropbouw kunnen starten is nog onduidelijk. Er zijn nog heel wat vraagtekens, onder ander rond de stabiliteit van de gemeenschappelijke muur met onze buur. Mentaal was het de laatste tijd zwaar, met veel ups en downs. Dan is het fijn om te weten dat heel wat mensen ons willen steunen en ons stutten om terug recht te krabbelen. Dit geeft ons extra kracht. Niet alleen het financiële maar ook de vele steunwoorden. Onze dankbaarheid is groot."