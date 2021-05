Crowdfunding van Dierenbescherming Mechelen voor opvang van 68 honden is een gigantisch succes: “We staan zelf perplex”

Mechelen Inbraak in drie voertuigen, politie start onderzoek

26 mei De politie van Mechelen-Willebroek onderzoekt drie auto-inbraken. Zo werd er eerst in de Ridder Dessainlaan ingebroken in een wagen die geparkeerd stond langs de openbare weg. De dieven maakten wat wisselgeld buit. In de Dijkstraat ging de dieven er dan weer vandoor met een betaalkaart. Volgens de politie was dit voertuig niet-slotvast afgesloten. Tot slot gebeurde hetzelfde in de Stuivenbergbaan. Hier werd een betaalkaart én wisselgeld gestolen. Of de auto-inbraken aan elkaar gelinkt kunnen worden, is nog niet bekend.