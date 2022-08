‘Crimenelen’: ontevreden ‘klant’ bekladt ingang van Mechelse rechtbank met graffiti. “Wat deze vandaal niet beseft, is dat er zowel binnen als buiten camera’s hangen”

Op de grond staat er onder meer ‘crimenelen’ te lezen, op de glazen inkomdeuren werd dan weer het woord ‘crapuul’ in grote letters aangebracht. Wie er achter de vandalenstreken zit, is nog niet bekend, maar allicht zit er een ontevreden ‘klant’ van de rechtbank achter het vandalisme. “Wat deze persoon niet zal weten, is dat er zowel binnen als buiten camera’s hangen”, merkt Mechels gemeenteraadslid en advocaat Marc Hendrickx op.

Hij nam het vandalisme vrijdagochtend als één van de eerste waar. De politie van Mechelen-Willebroek is inmiddels ook ingelicht en bevestigt dat ze al de nodige vaststellingen deed. “Er is een politioneel onderzoek opgestart”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Dat onderzoek is volop lopend.” Momenteel is er nog geen verdachten geïdentificeerd.

Hangjongeren

“Het is wel zo dat we al langer problemen hebben met hangjongeren na de kantooruren en aan de ingang van de rechtbank”, zegt Theo Byl, voorzitter van de Mechelse rechtbank. “Dat is ook zo vastgesteld door collega's die na de uren nog komen werken. Wij vroegen aan de politie al om tussen te komen en om extra toezicht te houden.” Ook hij wacht nu het verdere onderzoek van de politie af.

“Want op dit moment is het nog niet duidelijk of het vandalisme van vannacht hierin kadert”, aldus de rechtbankvoorzitter. Nog volgens hem is het niet de eerste keer dat ze te maken hebben met vandalisme in het gerechtsgebouw. “Het is wel de eerste keer dat dit langs de buitenkant gebeurt en zo zichtbaar is”, besluit voorzitter Byl.

Volledig scherm MECHELEN - ontevreden 'klant' bekladt ingang van Mechelse rechtbank. © Tim Van der Zeypen

