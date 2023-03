Crescendo CVO en VDAB starten opleiding tot fietshersteller

Zijn de huurprij­zen in Mechelen bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Ook huren is het afgelopen jaar opnieuw een pak duurder geworden. Zo steeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen met bijna 5 procent. Vooral in kleinere steden is de prijsstijging hard voelbaar. Ontdek hier hoe de huurprijzen in Mechelen geëvolueerd zijn.