Commandopost CPEvent houdt oogje in het zeil: “Constant een drone in de lucht als versterking”

Mechelen Kandidaat-ko­pers happen niet toe: Lamot blijft stadseigen­dom

Mechelen is er niet in gelukt om congrescentrum Lamot van de hand te doen. Er was nochtans interesse vanuit de markt, maar uiteindelijk kwam geen enkele bieding binnen. De verkoop had minstens 9,4 miljoen euro moeten opbrengen.

23 augustus