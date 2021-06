COLOMAplus stuurt ‘te blote’ leerlingen weer naar huis: “Ik moest me voor ogen van iedereen omkleden”

MechelenTumult dinsdagochtend en -middag aan de schoolpoort van COLOMAplus in Mechelen. Leerlingen van wie de kledij niet in overeenstemming was met het schoolreglement - en dat bleken er heel wat - mochten de school op de Tervuursesteenweg niet in. Sommigen konden zich nog in regel stellen door snel iets anders aan te trekken, anderen glipten onder de afsluiting door. Nog anderen bleven urenlang op straat rondhangen. Het is niet de eerste keer dat leerlingen in Mechelen ten strijde trokken tegen de dresscode . Ook in Borgloon en Overijse was er de voorbije dagen al protest ontstaan.

Net als in vele andere scholen trokken heel wat leerlingen dinsdag luchtig gekleed naar COLOMAplus. Bij aankomst werden ze gecontroleerd of hun kledij wel voldeed aan de bepalingen van het schoolreglement. Wie dacht met blote buik of spaghettibandjes de les te volgen – ook al zat die bij aankomst dan verborgen onder een trui - was eraan voor de moeite.

Zowel ’s morgens als ’s middags – COLOMAplus geeft nog steeds les aan gesplitste klassen – zorgde dat voor stevige discussie aan de schoolpoort. “Een vriendin gaf mij een T-shirt, maar ik mocht niet naar de wc. Ik moest me van mevrouw op straat voor iedereen omkleden”, meldt een leerlinge ons. Ze blijft liever anoniem.

Het was de ‘talk of the town’ aan de schoolpoort, maar wordt ontkend door de directie. “Het was zeker niet de bedoeling dat leerlingen zich op straat omkleedden, wel werd hen gevraagd om naar huis te gaan en daar iets anders aan te trekken. Sommige leerlingen konden ook in het onthaal iets anders aantrekken”, zegt Ingeborg De Cooman, directeur Communicatie van scholengroep KITOS.

Quote We zijn onder de poort doorgekro­pen en naar de klas geglipt. We hadden een belangrij­ke taak af te werken en geen zin om daar een nul voor te krijgen Twee leerlingen

‘Nationale croptopdag’

Volgens haar hadden alle leerlingen maandag het bericht gekregen dat ze geacht werden vanaf dinsdag de dresscode te respecteren. Dat wil zeggen geen ‘strandkledij’ (daaronder valt overigens ook zichtbaar ondergoed of gescheurde jeans) of felgekleurde trainingspakken. “Vorige week liep al een heel aantal leerlingen in zomerse kledij op school. Maandag was opgeroepen tot een ‘nationale croptopdag’. De school heeft dat gedoogd.”

“We snappen dat het zomer is en dat de outfit een belangrijk iets is voor jongeren om zich te uiten. Maar tegelijk staat in het schoolreglement – dat ze allemaal hebben ondertekend - dat we aangepaste kledij wensen omdat een bepaalde sfeer ook belangrijk is op school.”

Rondhangen in buurt

Het leidde tot vreemde toestanden. Lang niet alle geweigerde leerlingen gingen naar huis. Een aantal bleef urenlang in de buurt van de school rondhangen. “We wonen in het Antwerpse, moesten twee treinen nemen. Als wij naar huis moeten, dan heeft het geen zin meer om nog terug te komen”, verklaren Elena Van Ingelgem (14) en Nadira Rayane (15).

Volledig scherm Leerlingen van COLOMAPlus mochten vandaag de school niet betreden vanwege hun kledij. © David Legreve

Andere leerlingen gingen stiekem alsnog naar de les in ‘foute’ kledij. “We zijn onder de poort doorgekropen en naar de klas geglipt. We hadden een belangrijke taak af te werken en geen zin om daar een nul voor te krijgen”, vertellen twee meisjes.

Leerlingenraad

De betrokken leerlingen verbazen zich over de plotse strengheid. “Want de school heeft hier nooit eerder een probleem van gemaakt. En ze zijn niet consequent, want de leerkrachten volgen het schoolreglement ook niet. Zij hebben hun mening, naar de onze willen ze niet luisteren”, aldus Elena en Nadira.

Dat laatste is volgens De Cooman niet waar. “Het schoolreglement van de ene op de andere dag wijzigen, kunnen we niet doen, maar we willen wel het debat aangaan. Dat kan via participatieorganen zoals LEco, de vernieuwde leerlingenraad. We nodigen alle leerlingen uit om via die weg hun stem te laten gelden.”